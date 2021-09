''Positivo balance'' de la cumbre de la Celac

AMLO: Fue un buen encuentro pese a diferencias

OAXACA (El Universal).— A pesar de las diferencias que hubo entre los presidentes de Paraguay y Uruguay con Cuba y Venezuela, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “muy positivo” el balance de la VI Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se realizó el sábado pasado en Palacio Nacional.

En conferencia matutina en la 28a. Zona Militar, el titular del Ejecutivo federal aseguró que estas diferencias entre naciones son parte de la diversidad y la pluralidad democrática, pues “no podemos pensar de la misma manera”.

“El balance de la Celac es muy positivo, participaron muchos presidentes, ministros, diplomáticos de América Latina y del Caribe. Hubo un buen encuentro a pesar de las diferencias; llevaba ya mucho tiempo que no se lleva a cabo una reunión así porque no había coincidencias, había confrontación. Esto se expresó en la reunión de la Celac, pero es parte de la diversidad y de lo que es la pluralidad democrática”.

“Siempre he sostenido que la confrontación política es con circunstancial a la democracia. No podemos pensar de la misma manera. Lo importante es que en la diversidad podamos llegar a acuerdos y esto se logró, sobre todo en temas fundamentales, como la salud, la cooperación, que no falten la vacunas en América Latina, en el Caribe, porque aun cuando se ha hecho un gran esfuerzo, hay países en América Latina y el Caribe que no tienen posibilidad de proteger a sus pueblos, a sus poblaciones”.

