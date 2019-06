Practican eutanasia a adolescente de 17 años que sufría depresión

HOLANDA.- Una adolescente holandesa de 17 años falleció con ayuda de una clínica de Eutanasia. Noa Pothoven había sido violada cuando era pequeña, tras ese incidente sufrió estrés postraumático, depresión y anorexia.

La joven escribió una autobiografía, “Ganar o aprender”, en la que narra sus batallas contra las enfermedades mentales tras el abuso. Con su libro, Noa buscaba ayudar a jóvenes que atravesaban por una situación similar y luchaban por su vida. Un día antes de la eutanasia avisó a sus seguidores en redes sociales.

Una publicación compartida de Winnen of Leren (@winnenofleren) el 19 Oct, 2018 a las 11:53 PDT

“Estuve deliberando por un tiempo si debería o no compartir esto, decidí hacerlo de todos modos. Tal vez esto sea una sorpresa para algunos, dado mis publicaciones sobre hospitalización, quiero que sepan que mi plan no es impulsivo. Tras años de luchar y pelear, estoy agotada. He dejado de comer y beber por un tiempo. Decidí dejarme ir porque mi sufrimiento es insoportable”, escribió.