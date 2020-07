Los posibles precios de la vacuna de Moderna y Pfizer contra el Covid-19

ESTADOS UNIDOS.- La farmacéutica Moderna Inc. Fijaría el precio de la vacuna que desarrolla contra el coronavirus entre los 50 a 60 dólares, es decir 1318.32 pesos mexicanos, más que lo que otros fabricantes de vacunas han acordado cobrar a los gobiernos, informó Financial Times.

De acuerdo con el reporte, el precio se aplicaría en Estados Unidos y otros países de altos ingresos. Un portavoz de Moderna dijo que la compañía estaba en conversaciones con los gobiernos sobre el suministro potencial de la vacuna ARNm-1273.

Precio de la dosis y precio del tratamiento

El precio propuesto de Moderna es de 50 a 60 dólares por tratamiento, o 25 a 30 dólares por dosis, es más alto que el divulgado por Pfizer Inc y su socio alemán BioNTech en un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, que es de 39 dólares por tratamiento o 19. 50 dólares por dosis.

Moderna no venderá al costo

Pfizer, Moderna y Merck & Co no planean vender al costo, mientras que otros como Johnson & Johnson anunciaron que sus vacunas serán sin fines de lucro.

Moderna también enfatizó que la vacuna todavía está en estado experimental y se administró en primates.

El lunes, la compañía inició un estudio en una etapa tardía que tiene la intención de probar su vacuna RNA contra un placebo en 30,000 voluntarios sanos. Los resultados positivos en ese ensayo podrían abrir el camino para la aprobación regulatoria de un medicamento que combatiría al Covid-19.

El artículo original es de Financial Times.