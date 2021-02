Predicciones de Bill Gates sobre la siguiente pandemia: "Sería 10 veces peor"

Tomaría siete años volver a la normalidad por el Covid, según una calculadora

MÉXICO.- Bill Gates se convirtió en uno de los protagonistas de la contingencia luego de que en una charla TED advirtió de una pandemia como la actual. Ahora, el empresario y filántropo hizo un llamado a las personas a aprender de la situación y a estar preparados, pues la próxima “será diez veces peor”.

El cofundador de Microsoft concedió una entrevista a un medio alemán, en la que compartió su punto de vista y enfatizó que la humanidad no está preparada para la siguiente contingencia.

"Esta pandemia es mala, pero una futura pandemia podría ser 10 veces más grave", dijo el empresario y exhortó a los gobiernos a proteger a sus ciudadanos contra posibles nuevas enfermedades y a las personas a aprender de lo que estamos viviendo actualmente.

¿Cuánto tiempo falta para que termine la pandemia?

Aunque Gates no compartió fechas estimadas, en abril de 2020, dio una entrevista al Financial Times en la que recalcó que un brote similar ocurrirá cada 10 años, o menos, si no aprendemos la lección.

El tiempo de la siguiente pandemia es preocupante si se compara con el periodo en el que se podrá "regresar a la normalidad".

Bloomberg creó una gran base de datos de las vacunas contra el Covid administradas en todo el mundo, pues funcionarios científicos estadounidenses como Anthony Fauci sugirieron que se necesita vacunar del 70 al 85 por ciento de la población para que todo vuelva a la normalidad.

El Vaccine Tracker de Bloomberg muestra que algunos países están progresando mucho más rápido que otros, utilizando una cobertura del 75 por ciento con una vacuna de dos dosis como objetivo. Israel ya lleva el 75 por ciento en solo dos meses, por lo que esta calculadora proporciona una captura instantánea en el tiempo, diseñada para poner en perspectiva las tasas de vacunación actuales.

Utiliza el promedio móvil de vacunaciones más reciente, lo que significa que a medida que aumentan los números de vacunación, el tiempo necesario para alcanzar el umbral del 75 por ciento disminuirá.

Actualmente, como están los procesos de vacunación en todo el mundo tomaría siete años lograr la inmunidad necesaria para regresar a una “normalidad”.

Es probable que el ritmo se acelere aún más a medida que haya más vacunas disponibles. Algunos de los centros de fabricación de vacunas más grandes del mundo en India y México apenas están comenzando.