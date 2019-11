“Prefiero ir a Siria antes que a México”: senador republicano condena ataque

EE.UU.- Lindsey Graham, el influyente senador republicano y aliado del presidente Donald Trump en el senado, declaró que prefiere ir a Siria antes que a México, luego del ataque a la familia LeBarón en los límites entre Sonora y Chihuahua.

El republicano recalcó que en México hay lugares “completamente sin ley”.

El lunes por la mañana, México despertó con la noticia del ataque contra la familia LeBarón.De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, el ataque mortal pudo ser resultado de “una confusión” de grupos delictivos que se disputan el control de la zona.

Por su parte, Mitt Romney, el senador estadounidense cuyo padre nació en una comunidad mormona en México, condenó los “horribles ataques” contra los mormones.

Ann and I are heartbroken for the victims of the horrific attacks in Mexico. Our prayers are with their families who have suffered such an unspeakable tragedy. The U.S. must work with Mexican officials to hold accountable those responsible for this senseless violence.