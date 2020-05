"Pregúntale a China": Donald Trump enfurece contra una reportera

WASHINGTON.- “No me pregunten a mí, pregúntenle a China”, respondió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al ser cuestionado sobre cuál es la importancia de aplicar miles de pruebas si los estadounidenses continúan muriendo a causa del COVID-19.

En conferencia de prensa este lunes, Trump anunció un apoyo billonario para aumentar la capacidad de prueba en los estados, ante lo cual una reportera le preguntó por qué es tan importante competir con otros países en la cantidad de pruebas aplicadas, si los estadounidenses siguen perdiendo sus vidas y los contagios aumentan.

The number of tests completed per day has doubled over the past three weeks. pic.twitter.com/sTQKAkWqXc