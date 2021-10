Premio Nobel de Literatura: ¿Quién es Abdulrazak Gurnah?

El novelista tanzano Abdulrazak Gurnah fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura 2021

ESTOCOLMO, Suecia. — Este jueves, la Academia Sueca dio a conocer que el Premio Nobel de Literatura 2021 fue concedido al escritor tanzano Abdulrazak Gurnah por sus obras que exploran el legado del imperialismo en los desarraigados individuos.

The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j