Preocupa aumento del Covid

Experto lamenta que la gente no quiera escuchar

CIUDAD DE MÉXICO.— Investigadores y especialistas en epidemiología muestran preocupación por lo que ocurre en México y en otros países del mundo respecto del elevado aumento de contagios y muertes a causa del Covid-19 y sus variantes entre la población vacunada o no contra el virus.

Al académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), epidemiólogo Malaquías López Cervantes, le preocupan, entre otros aspectos, los altos costos del manejo de la pandemia en el país.

“Mientras el contagio siga avanzando no podemos tener certidumbre para nadie, y no se debe alentar a la gente que porque ya bajó la frecuencia ya se puede salir. Eso no es cierto, el peligro está latente y es lamentable que no se quiera escuchar”, expresó López Cervantes.

A los ojos del experto, ninguna vacuna es segura al 100% contra el virus, además de las variantes del coronavirus como Alfa, Beta, Gamma o Delta, esta última presente en más de 90 países, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La OMS advirtió el jueves sobre una fuerte probabilidad de nuevas variantes de coronavirus a las mencionadas que serían aún “más peligrosas”.

En México, la acelerada tendencia al alza en el número de casos y la presencia de al menos tres variantes, ponen a la población en una situación vulnerable.

Las autoridades sanitarias del país han llamado a este comportamiento “tercera ola” de contagios, mientras que científicos lo registran como “repunte”, debido a que no se ha controlado totalmente la pandemia desde que comenzó en el país, en febrero de 2020.

El gobierno federal ha expresado en este contexto que se avanza en tiempo y forma con el plan de vacunación.

TituloOtro