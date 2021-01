Preocupa lenta producción

La OMS alerta ante la falta de dosis en Europa

GINEBRA (AP).— Crece la tensión en los países ante la lentitud de las campañas de vacunación y hay verdaderos problemas de demora en la producción. “Nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo”, dijo ayer el jefe para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El doctor Hans Kluge indicó que la solidaridad internacional en la lucha contra el coronavirus que ya ha matado a 2.1 millones de personas en el mundo es “la clave”, aunque destacó la tensión entre ese objetivo amplio y la responsabilidad que siente cada gobernante de proteger a su propio pueblo.

“La línea telefónica está muy caliente”, dijo, en las conversaciones con funcionarios de la Unión Europea (UE) y otros que claman por más vacunas ante el temor a nuevas variantes más contagiosas que se han extendido por Reino Unido y avanzan en otras partes.

La UE ha acusado a la farmacéutica AstraZeneca de no entregar las dosis de vacuna que prometió al bloque a pesar de que recibió fondos de la UE para acelerar la producción. La empresa dice que son los problemas de producción en las plantas europeas lo que reduce la cantidad disponible de dosis, y que no puede distribuir lo que no tiene. Otro fabricante de vacunas, Pfizer, también tiene problemas de oferta debido a una modernización de la producción en una planta en Bélgica.

Kluge indicó que habló con el presidente de la UE, Charles Michel, y la comisionada de salud Stella Kyriakides sobre la “buena voluntad general” y el acuerdo que “nadie está salvo hasta que todos están a salvo. Pero la realidad es que, por el momento, hay una escasez de vacunas”.

El doctor Siddhartha Datta, gerente de programación de OMS Europa para las enfermedades evitables mediante la vacunación e inmunización, dijo que existen “impedimentos a la producción” y problemas de insumos tanto en AstraZeneca como Pfizer.

Por otra parte, en Italia, fiscales del norte del país viajaron a Roma ayer para interrogar al ministro de Salud y otros funcionarios, como parte de una extensa investigación para determinar si presentan cargos penales por la horrenda cifra de decesos por coronavirus en el país, y si la falta de preparación contribuyó a ello.

En junio, los fiscales de Bergamo interrogaron al premier Giuseppe Conte, El ministro de Salud, Roberto Speranza, y a otros funcionarios de alto rango sobre el confinamiento retrasado en dos poblados de Bergamo en los que se reportaron contagios al inicio de la pandemia de Covid-19.

Bergamo llegó a convertirse en el epicentro del Covid-19 en Italia, el primero en Occidente, registrando un incremento de 571% en muertes en marzo, en comparación con el promedio de los cinco años previos.

Sin embargo, la pesquisa de Bergamo ahora se ha ampliado más allá del tema del confinamiento a fin de analizar la preparación de las autoridades mientras se enfilaban a la crisis, de acuerdo con los investigadores. Un escándalo sobre un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la respuesta de Italia reveló que el plan de preparación del país frente a la pandemia de la influenza no había sido actualizado desde 2006.

Pero los investigadores de Bergamo también están buscando indicios de que incluso ese plan de 2006 nunca fue implementado una vez que se propagó el virus, lo que contribuyó a lo que la OMS consideró una respuesta “improvisada, caótica y creativa” de Italia ante los miles de enfermos que en poco tiempo rebasaron a los hospitales de Lombardía.