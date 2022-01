Prepara sándwiches de mortadela a sus suegros; lo deja su novia

"Me dejaron por ser pobre", fueron las palabras con las que un joven contó su triste historia de desamor.

ARGENTINA.— La historia de desamor de un joven se hizo viral en redes sociales, luego de que él contara a detalle cómo fue que su novia lo dejó "por ser pobre". Sin embargo, luego de compartir su historia, cibernautas iniciaron un debate pues mientras algunos trataron de "consolar" al joven otros más aseguraron que él no fue honesto y por ello su relación terminó.

Sin embargo, muchos internautas destacaron la preparación de los" sándwiches de mortadela a sus suegros"...

"Me gustaría que por medio de esta publicación sepan que cuando conozcan a alguien les vayan de frente, diciendo la vida que tienen, que nos les pase como a mí que me dejaron por ser pobre", destacó el joven en su relató que se ha hecho viral.

Unos sándwiches de mortadela, los culpables de que su novia lo dejara

Fue a través de una publicación en Facebook que un periodista de nombre Pedro Nicolás Juárez, compartió la historia del joven a quien dejó su novia por culpa de un sándwich de mortadela. El protagonista de la historia, quien prefirió mantener el anonimato fue señalado por el periodista, a modo de ejemplo para generar conciencia a partir de lo sucedido en un barrio de la ciudad de La Rioja, Argentina.

"Su novia lo dejó porque el día de presentación a sus padres iba a invitarle mortadela", publicó el periodista local junto a una foto del menú en su fanpage de Facebook.

De acuerdo con el relato del joven, él y su exnovia se conocieron en Nochebuena, se enamoraron de inmediato y a días de iniciar una relación quisieron avanzar al siguiente nivel. Sin embargo, él era un joven sin recursos económicos, por lo cual al enterarse su novia se sintió decepcionada. La "gota que derramó el vaso" sería la cena que le preparó a quienes iban a ser sus suegros.

"Se conocieron en el boliche del 24 de diciembre, y estuvieron juntos hasta que supo que él no tenía los recursos económicos que ella creía... El muchacho corta el césped, y a la vez es estudiante de la universidad, la muchacha de clase social media (según su propio relato) lo dejó por ser pobre", detalló Pedro Nicolás Juárez.

Por su parte, el joven destacó que quizás si hubiera sido honesto, se hubiera "ahorrado" el mal momento vivido:

"Quizás si yo le hubiese contado que era un simple cortador de césped ella no se hubiera fijado en mí, ni yo me hubiera enamorado de ella. Seguramente, ella va a ver esta publicación, por eso no quiero dar nombres" aclaró el joven anónimo.

Sin embargo, luego de que se difundiera el triste relató del joven, éste desató los comentarios de todo tipo, así como la empatía de usuarios, quienes se animaron a contar sus tristes historias de desamor, las cuales resultaron igual o peores que las del joven que se hizo viral.

