Presentan ante la ONU una petición contra los “robots asesinos”

NACIONES UNIDAS.- Una campaña internacional impulsada por 130 organizaciones no gubernamentales y apoyada por decenas de países; llevó este lunes a la ONU una petición para que se negocie un tratado que prohíba los llamados “robots asesinos”; armas autónomas capaces de operar sin instrucciones humanas.

“Creemos que pasan del umbral de lo aceptable y por ello deben ser prohibidas”, explicó en una conferencia de prensa la coordinadora de la campaña, Mary Wareham, de Human Rights Watch (HRW).

