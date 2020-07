Presentan cargos contra Amy Cooper por 'fingir' ser amenazada

Amy Cooper, la mujer que aparece en un vídeo llamando a la policía por el presunto ataque de un hombre negro; enfrentará cargos por falso reporte, según anunció este lunes el fiscal de ManManhattan, Cy Vance, en un comunicado citado por ABC News.

El vídeo de la mujer, quien ya había sido despedida de su trabajo como ejecutiva de alto nivel de finanzas; acumula más de 40 millones de reproducciones a través de Twitter.

El vídeo fue compartido por la hermana del hombre al que acusó falsamente de agredirla: Christian Cooper; con quien por azares del destino comparte apellido, sin parentesco.

En mayo pasado, Christian encontró a un perro deambulando sin correa en la zona de Ramble, en Central Park.

El hombre le pidió a la dueña que le pusiera la correa al can, como según indican los carteles en el propio parque, pero entonces ella reaccionó con enojo y le advirtió que llamaría a la policía diciendo que un hombre afroamericano la estaba amenazando.

Remember Racist Amy Cooper, 💡💡💡the white woman in Central Park who called police on a Black man who was bird watching... Well... she’s being charged with filing a false report pic.twitter.com/atgsUCDPBm #KarensGoneWild #Karenisgoingtojail #BlackLivesMattter

Amy cumplió su amenaza, por lo que Christian –un conocido observador de aves- decidió grabar el momento para tener pruebas a su favor.

De acuerdo con The New York Times, el desafortunado encuentro entre ambos –en mayo pasado- se presentó exactamente el mismo día en que George Floyd sería asesinado por un policía blanco que presionó su rodilla contra su cuello causándole asfixia.

La crónica de este medio estadounidense destaca que era el Día de los Caídos. Por un lado ambos Cooper tuvieron el desencuentro en la mañana, tras el cual sus vidas tomaron rumbos diametralmente opuestos: Amy perdió su trabajo, Christian ganó popularidad y varias entrevistas.

CORRECTION: Amy Cooper, the white woman who was filmed threatening to call the police on a Black bird watcher in Central Park in May, has been charged by the Manhattan district attorney. An earlier tweet indicated she’d been indicted. https://t.co/K6TISauZNK