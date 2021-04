Presidente de Argentina da positivo al Covid en su cumpleaños; ya estaba vacunado

BUENOS AIRES.- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, que cumplió este viernes 62 años y ya había sido vacunado contra la covid-19, confirmó que dio positivo en un test de antígenos, a la espera de confirmar el resultado de la prueba del PCR.

"Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Para información de todos y todas me encuentro físicamente bien y, aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo. Agradezco desde el alma las muchas muestras de afecto que hoy me han brindado recordando mi nacimiento.