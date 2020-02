Preso mata a dos abusadores de menores en la cárcel que compartían

EE.UU.- Jonathan Watson mató a golpes con bastón a dos abusadores de menores en una cárcel de California y confesó su crimen en una carta al periódico The Mercury News.

El ataque ocurrió el pasado 16 de enero, pero fue público hasta ahora. Una semana antes, las clasificaciones de Watson, condenado a cadena perpetua por asesinato, bajaron del nivel 3 a 2 y lo trasladaron a un centro penitenciario diferente.

Watson expresó que su transferencia fue un “descuido” y se enojó al enterarse de que compartiría las instalaciones con dos abusadores de menores, quienes cumplían su condena por agresión sexual agravada a niños de menos de 14 años.

Watson mató a su compañero tras constatar que veía programas de televisión para niños. Los medios informaron que cuando iba a entregarse a los guardias, Jonathan se encontró al segundo agresor y también lo atacó.

Sobre el caso, expresó que si no hubiera hecho algo, no podría dormir.

