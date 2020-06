Presunta muerte de un joven a manos de la Policía conmociona a Cuba

LA HABANA.- La muerte esta semana de un joven negro; supuestamente por disparos de la policía en La Habana -en circunstancias no aclaradas-, causó conmoción entre los cubanos, mientras las autoridades de la isla y los medios estatales guardan hasta ahora silencio sobre el suceso.

El incidente, ocurrido en el barrio de Guanabacoa, en la periferia de la capital, lo dieron a conocer familiares del chico fallecido a través de la red social Facebook, donde una mujer llamada Lenia Patiño que se identificó como tía del joven publicó una foto del rostro del cadáver y algunos detalles de lo sucedido.

#Cuba 🇨🇺 | His name was Hansel Ernesto Hernández Galiano.The #PNR #Police shot him twice on his back & killed him. He was unarmed. It started when the cops stopped him for not wearing a face mask. His family devastated ➡️https://t.co/OYOTwWvTXi#Justice4Hansel #Guanabacoa pic.twitter.com/bZxQfqSoF6