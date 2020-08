Presuntas explosiones en Corea del Norte: se habla de varios muertos

Un vídeo muestra columnas de humo negro alzándose desde una ciudad norcoreana junto a la frontera con China, en medio de reportes sobre que ocurrieron explosiones con varios muertos en el lugar esta semana.

Ni Corea del Norte ni China hicieron declaraciones sobre lo ocurrido el lunes en la ciudad norcoreana de Hyesan.

Sin embargo, medios surcoreanos y grupos externos de monitoreo reportaron que docenas de personas murieron o resultaron heridas en explosiones de gas en una zona residencial.

The Associated Press tuvo acceso al vídeo, pero no pudo confirmar los reportes de forma independiente.

Al menos 15 muertos en Corea del Norte tras una explosión. Un incendio alcanzó una red de gas, según 'Daily NK'. No hay información confirmada por autoridades chinas o norcoreanas pic.twitter.com/RfhT5N3Cc3 — 6w (@6w_es) August 5, 2020

Las imágenes muestran llamas naranjas y humo negro subiendo hacia el cielo desde Hyesan, mientras se oyen fuertes sonidos que parecen explosiones. Se nota a unas pocas personas viendo la escena desde el lado chino de la frontera.

En la frontera con China

El vídeo fue tomado por Wang Bo, un agente de viajes que dijo haberlo grabado desde un parque en la localidad fronteriza china de Changbai.

“Vi explosiones y había muchos curiosos mirando en esa dirección. No sabemos el motivo por el que había explosiones”, señaló.

Wang, que dijo haber visitado antes Hyesan, afirmó que los estallidos ocurrieron cerca del orfanato y la oficina de turismo de la ciudad.

Muchas localidades chinas están muy cerca de Corea del Norte, separadas solo por la frontera fluvial.

Sin información oficial

Wang explicó que desde el Parque de Binjiang de Changbai, donde hizo la grabación, "en verano vemos norcoreanos bañándose en el río y en invierno la gente puede caminar sobre el Yalu helado”.

AP verificó la ubicación del vídeo tras examinar otros vídeos de turistas en el parque, que muestran las mismas estructuras y luces.

Otros vídeos de las supuestas explosiones circularon por medios sociales chinos y surcoreanos.

En Seúl, la agencia surcoreana de espionaje y el Ministerio de Unificación, que gestiona las relaciones con Corea del Norte, dijeron que no podían confirmar en un primer momento los reportes de explosiones.

Se habla de 15 muertos

El portavoz del Ministerio de Unificación, Yoh Sangkey, indicó a la prensa que lamentaba cualquier posible víctima.

Daily NK, un medio con sede en Seúl especializado en noticias sobre Corea del Norte, dijo hoy que 15 personas murieron y la cifra podría subir, según fuentes en Corea del Norte que no identificó.

El medio señaló antes que el siniestro comenzó con gasolina acumulada en una casa de Hyesan, que prendió y causó una explosión de una bombona de gas cercana, lo que a su vez desencadenó una serie de explosiones de bombonas conectadas a otras casas.

Otros medios surcoreanos publicaron reportes similares

Ahn Kyung-su, un investigador, aseguró que una de sus fuentes de refugiados norcoreanos en Corea del Sur supo de las supuestas explosiones por una llamada telefónica el martes con un familiar en Hyesan.

Los medios estatales surcoreanos, que rara vez recogen los accidentes mortales en el país, no hicieron comentarios sobre las supuestas explosiones.

Sin embargo, en 2017 medios estatales informaron de seis muertos al derrumbarse el techo de una mina.

En 2014 medios estatales dijeron que miembros del gobierno se disculparon por el derrumbe de un edificio en construcción en Pyongyang, la capital.