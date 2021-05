Primera dama argentina copió 20 páginas de su tesis de Wikipedia

La primera dama argentina, Fabiola Yañez, se encuentra en el ojo público, luego de que diversos medios de este país retomaran la noticia de que su tesis de titulación; con el se recibió de licenciada en Periodismo en 2013; contiene al menos 20 páginas extraídas textualmente de Wikipedia.

La tesis -de 80 páginas- de la primera dama, titulada “Análisis de la tensión interdiscursiva entre Néstor Kirchner y Clarín durante el período 2003 – 2007”; contiene alrededor de 20 cuartillas copiadas textualmente de Wikipedia, de la entrada perteneciente a “Historia de la deuda externa argentina” (subida en 2005).

La Nación revisó el historial de modificaciones del texto de la enciclopedia virtual, y comprobó que la versión utilizada coincide con lo escrito por Fabiola Yañez en su tesis aprobada con 10. La tesis está disponible en la web de la Universidad de Palermo.

Entre los datos más destacados de la tesis, sobresale el hecho de que una de las principales fuentes consultadas es Alberto Fernández. Cabe aclarar que por entonces Fabiola y Fernández no eran en pareja y que el actual presidente fue entrevistado exclusivamente para el trabajo.

Fuentes cercanas a la Primera Dama dijeron a La Nación que “la tesis presentada hace 8 años no constituye plagio, porque el trabajo citado corresponde a un trabajo histórico”.

Quien descubrió la inusual situación fue el periodista Alejandro Alfie, que contó en radio Continental los detalles de la irregularidad académica:

Para los que me preguntan. Acá está el audio de la columna que hice en el programa de Fernando Bravo, sobre la tesis plagiada de Fabiola Yañez y el 10 que le puso su profesora, quien fue designada como subsecretaria de Medios y Comunicación Pública. https://t.co/lK14Uroy8C

“La docente no se dio cuenta de que su alumna había copiado el 30% de su contenido. Unas 20 páginas no tenían nada que ver con el tema de la tesis. Estaban pegadas textual de Wikipedia. De la página 28 a la 48 habla de la historia de la deuda externa argentina”. Además, remarcó: “No se tomó el trabajo, ni siquiera, de reescribirlo ya que figuran los links que llevan a Wikipedia”.