Princesa Ana “niega” saludo a Trump y se vuelve viral

LONDRES.- El martes las cámaras y medios se enfocaron en la expresión de la Reina Isabel “regañando” a su hija, la princesa Ana, en medio de una recepción de la OTAN con Donald Trump y su esposa, Melania.

En el vídeo se ve cómo la reina saluda a la pareja, cuando de pronto le hace un ademan a su hija para que se una. Sin embargo, la princesa Ana solo levanta las manos, en lo que muchos medios interpretaron como una actitud desinteresada o un “desaire”.

La reacción se viralizó en redes sociales, en las que los usuarios incluso hicieron memes del momento.

Más tarde, un periodista del diario The Times Valentine Low que estuvo en el evento explicó que, en realidad, Isabel II se giró para ver a su hija para saber cuál sería el siguiente líder que debía saludar.

The Queen chastising Princess Anne for not greeting Trump and Anne not giving a single shit is the mood we all need to take into today pic.twitter.com/W5cCFlq2Ui