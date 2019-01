Prohíben terapias para cambiar la orientación sexual en Nueva York

Contra las terapias de conversión

NUEVA YORK.- El Parlamento de Nueva York aprobó un proyecto de ley para prohibir en este estado la controvertida terapia de conversión en menores de 18 años, con la que se busca cambiar la orientación sexual de las personas.

El proyecto de ley, que se presentó inicialmente hace más de una década, también protege a residentes del estado de discriminación basada en identidad de género o expresión en empleo, educación, crédito y vivienda.

La Asamblea estatal, dominada por demócratas, aprobó la medida desde 2008, pero el Senado la detenía. Por diez años éste estuvo dominado por los republicanos, lo que cambió en los pasados comicios de noviembre.

YES YES YES! With a vote of 57 to 4 – WE DID IT! The New York Senate has voted to protect LGBTQ youth from #conversiontherapy! @TrevorProject sincerely thanks Senator @bradhoylman for sponsoring this monumental bill! pic.twitter.com/wSm46MDT1M — Samuel Brinton (@sbrinton) January 15, 2019

Una iniciativa demócrata

Con el dominio ahora de los demócratas en ambos cuerpos, finalmente el proyecto de ley encontró también luz verde en el Senado y solo espera ahora la firma del gobernador Andrew Cuomo.

La terapia de conversión o rehabilitación pretende cambiar la identidad u orientación sexual de las personas y tiene su fundamento en que la homosexualidad es “una enfermedad o un desorden mental”, lo que rechazan organizaciones como la Asociación Médica Estadounidense.

“Nueva York tiene una reputación de diversidad e inclusión y la mayoría de la Asamblea se comprometió a mantener esa reputación y proteger los derechos de los demás”, dijo el presidente de la Asamblea, Carl Heastie. “Toda persona tiene derecho a vivir su vida libre de hostilidad y exclusión, y nuestros jóvenes merecen apoyo en su búsqueda por descubrir su identidad en una manera que promueva su felicidad y una salud mental positiva”, agregó.

Por su parte, el asambleísta Richard N. Gottfried, patrocinador de la medida en la Asamblea estatal, dijo que es un día “histórico” al recordar que este cuerpo legislativo aprobó la medida once veces.

Sería ley la próxima semana

El gobernador Andrew Cuomo, que se espera lo convierta en ley la próxima semana, había prohibido esta terapia en 2016 por orden ejecutiva al no contar con apoyo en el Senado.

Cuomo felicitó a la legislatura estatal por aprobar el proyecto: “Hoy somos más justos”, dijo en un tuit.

Proud that New York is the lead plaintiff. We will always challenge discrimination, because hate has no place in our state.https://t.co/4bDh2RYgUO — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) January 15, 2019

De acuerdo con la Asociación Estadounidense de Psicólogos, la terapia de conversión no cambia la orientación sexual de una persona, pero genera un daño permanente en los pacientes.

“La realidad es que la homosexualidad no es una enfermedad. No requiere tratamiento y no puede cambiarse”, señalan en su página web.

Según el proyecto de ley, cualquier profesional de la salud mental que viole la prohibición estaría sujeto a mala conducta profesional y las sanciones aplicables.-Con información de EFE