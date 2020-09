La fallida propuesta de matrimonio se hizo viral tras mostrarse en vídeo como él cae al agua y ella se estrella en lancha.

EE.UU.— Las propuestas de matrimonio son eventos que requieren de mucha planeación, de lo contrario se podría tener un momento vergonzoso y hasta doloroso.

Como una pareja de la que se ha viralizado su proposición de matrimonio tras el fallido intento del novio por sorprender a su prometida.

En redes sociales, circula el vídeo de la pareja que tuvo una pedida de matrimonio muy graciosa y terrible a la vez, debido a que ambos sufrieron un accidente que los llevó al agua.

En el vídeo se puede observar cuando el novio camina por la orilla de un bote para acercarse a su prometida, quien estaba en otra embarcación.

Sin embargo cuando se acerca a la lancha de su novia, el motor del barco se sale de control y la mujer es arrastrada por el vehículo; el novio en su intento por detenerla, resbala y cae al agua.

En el clip se escuchan los gritos de desesperación y confusión.

Después de viralizarse el vídeo, muchos internautas se mostraron preocupados, pues querían saber cómo finalizó esta fallida propuesta.

Es así como el novio dio a conocer que ambos están bien y ninguno sufrió heridas graves, pero lo más importante, ella dijo que sí.- Con información de SDP Noticias.

Video Credit via @ziinyy_ 📹TikTok: @amandaMarriiee



I have spoken to the man in the video & am very upset to hear that they have had alot of negative comments about it.

Please do not leave negative comments on this video.



Thankfully everyone is okay & she said YES! 👏 https://t.co/7NsVfwhu3O