CANADÁ.- Una pequeña avioneta se desplomó e incendió en Canadá mientras realizaba un recorrido con una pancarta con la leyenda "¿quieres casarte conmigo?" la tarde del pasado domingo 3 de octubre; el accidente dejó una persona muerta y un herido.

Se trata de una avioneta tipo Cessna 172 que cayó en el Viejo Montreal -cerca del sitio de un concurrido festival de música- donde segundos después se incendiaria.

De acuerdo con el portal National Newswathc, un portavoz de la Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá dijo que la aeronave estaba remolcando una pancarta cuando se estrelló, matando a un pasajero. El piloto permaneció en el hospital hasta el domingo por la noche.

