Protestan por el abuso y muerte de una joven en Nueva Delhi

NUEVA DELHI.- La violación y posterior muerte de una joven "intocable" india por cuatro hombres de casta superior se convirtió este jueves en un circo político.

Líderes de la oposición india y cientos de simpatizantes siendo interceptados por la Policía de camino al poblado de la víctima; donde estaba prohibido el acceso.

La tensión llegó a su punto álgido cuando la policía arrestó a dos de los líderes del Partido del Congreso, los hermanos Rahul y Priyanka Gandhi; que encabezaban la marcha junto a numerosos simpatizantes desde la capital hasta Hathras, el pueblo de la joven situado a unos 200 kilómetros en el norteño estado de Uttar Pradesh.

Los bisnietos de Jawaharlal Nehru y nietos de Indira Gandhi se dirigían a dar el pésame a la familia de la víctima, miembros de la comunidad "intocable" o dalit, situada en el escalafón más bajo del sistemas de castas hindú.

"En momentos de dolor no se deja solos a los seres queridos", escribió Rahul Gandhi, quien acusó a la policía de haber cargado violentamente contra él, mientras los medios de comunicación retransmitían en directo lo que ocurría.

What is happening in India.. ? Is this democracy..? High time people wakeup and realise if they can behave like this with a Reputed man like Rahul Gandhi who is the son of our ex prime-minister and Congres head. How safe are we all in future..?

