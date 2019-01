Prototipo del muro fronterizo se puede cortar con una sierra

EE.UU.- La cadena de noticias NBC reportó que tuvo acceso a las pruebas que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos hizo al prototipo de muro fronterizo y descubrió que las barras de acero que lo componen se pueden cortar con una sierra doméstica.

Una foto obtenida exclusivamente por esta agencia muestra los resultados de la prueba después de que los expertos de la Infantería de Marina recibieron instrucciones de destruir las barreras con herramientas comunes.

Este jueves, antes de partir a visitar la frontera en Texas, Trump afirmó que el prototipo que aparece en la foto es parte de otros gobiernos.

La administración de Trump ordenó la construcción de ocho muros prototipo de acero y concreto y él mismo inspeccionó los prototipos en marzo de 2018.

Donald Trump, dijo que es “casi seguro” que declare una emergencia nacional en la frontera con México, una controversial opción que el presidente contempló públicamente desde la semana pasada.

El presidente estadounidense tiene la autoridad para declarar una emergencia nacional, lo cual, en el caso del actual estancamiento, permitirá dejar de lado la aprobación del Congreso. El muro se construiría usando dinero del Departamento de Defensa que ya ha sido asignado.- Con información de agencias

Here’s the type of steel slat barrier the president wants (complete with the pointy top) that we have learned can be cut through with a household saw.

Tune into @MSNBC for more through the day. pic.twitter.com/lP0fA9uin0

— Jacob Soboroff (@jacobsoboroff) January 10, 2019