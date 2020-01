Provincia de Canadá, "sepultada" tras histórica tormenta (vídeos)

CANADÁ.- En los últimos días, Canadá se congeló con temperaturas extremadamente bajas y hasta 70 centímetros de nieve, sobre todo en la provincia de San Juan de Terranova y Labrador.

El viernes, las autoridades de la provincia declararon estado de emergencia por la masiva tormenta invernal que dejó hasta 70 centímetros de nieve en algunas zonas.

El ayuntamiento de la capital de San Juan Terranova incluso recomendó a la gente que no salga de sus casas y que ningún comercio se abra. Además, está prohibido que circule cualquier vehículo que no sea de emergencia.

Esta tormenta es considerada “histórica” debido a su intensidad, a pesar de que ocurrió en una región acostumbrada a las fuertes precipitaciones.

La última vez que se declaró estado de emergencia en San Juan de Terranova fue en 1984 a consecuencia de una tormenta.

El Servicio Meteorológico de Canadá advirtió que las penínsulas de Avalon y Bonavista, en el extremo sureste de la isla de Terranova, son las que resultarán más afectadas por la tormenta invernal, ya que estarán sometidas a fuertes vientos y una precipitación de hasta 70 centímetros de nieve.

Here's what the #nlblizzard2020 looks like through the lens of @CBCNL journalists. #stormageddon2020 #nlweather #nlwx pic.twitter.com/Q0KuVBCVVE