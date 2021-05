El ejército inglés probó un traje volador como el de Iron Man.

REINO UNIDO.— La Marina de Reino Unido inició las pruebas de su traje jet, con tecnología tipo "Iron Man", el cual permite que sus soldados sobrevuelven cuerpos de agua con facilidad.

As the @RoyalNavy embraces technology and innovation, @hms_tamar trials the latest game-changing kit with the @RoyalMarines. pic.twitter.com/rckeuom7yg