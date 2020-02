Publican que historia de Quaden Bayles es falsa y su mamá "explota"

AUSTRALIA.- La historia de Quaden Bayles, el niño con enanismo que se volvió viral luego de que su mamá publicó un vídeo en redes sociales mientras lloraba por bullying, conmovió a miles de personas. Sin embargo, algunos no creyeron ni en las lágrimas del menor, ni en los argumentos de su familia.

En redes sociales se empezó a difundir que todo era una mentira y que Quaden tenía en realidad 18 años, por lo que su familia habría armado un “teatro” para conseguir dinero.

Estos argumentos falsos (porque la historia es verdadera) se sustentaban en unas presuntas fotos en las que Quaden aparece con un vaso de cerveza en una fiesta. Tras explotar por los comentarios sensacionalistas de algunos medios, la madre cerró sus cuentas de redes sociales, pero decidió hacer una buena acción.

La familia de Quaden Bayles, el niño con acondroplastia, no aceptó los 474 mil dólares para un viaje a Disney. En cambio, decidió donar el dinero a varias ONG que combaten el acoso escolar.

El caso del pequeño llenó los titulares de los medios hace dos semanas, después de que su mamá publicó la grabación de su hijo diciendo que se quiere morir.

“Dame una soga, me quiero matar”, fueron las impactantes palabras de Quaden al sufrir bullying en la escuela”. “Quiero que la gente sepa, padres, educadores, maestros. Estos son los efectos del bullying. Esto es lo que el bullying causa, por eso, por favor, eduquen a sus hijos, a sus familiares y amigos”, añadió la madre del menor.

Quaden - you’ve got a friend in me. #BeKind @LokelaniHiga https://t.co/8dr3j2z8Sy pic.twitter.com/jyqtZYC953