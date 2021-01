Putin entra en agua helada para celebrar la Epifanía ortodoxa (vídeo)

MOSCÚ.- El presidente ruso, Vladímir Putin, se zambulló en agua helada con motivo de la celebración del Bautismo de Cristo, pese a las advertencias de autoridades sanitarias y religiosas por la pandemia del coronavirus.

En un vídeo difundido por el Kremlin, se observa cómo el mandatario ruso, ataviado con un bañador azul, entra en una poza en forma de cruz y se sumerge tres veces, santiguándose antes de cada inmersión, como reza la tradición ortodoxa.

Putin, de 68 años, descendió al agua gélida por una escalera de madera para evitar resbalones y, al salir, se dispuso a calzar unas tradicionales botas de fieltro para soportar el frío.

Russian President Vladimir Putin immersed himself in the freezing waters of a lake, observing an Orthodox Christian ritual to mark the feast of Epiphany https://t.co/fjfrXhkzpv pic.twitter.com/07gn162dAo