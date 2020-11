Putin se suma a líderes que no felicitan a Biden

Insisten en esperar resultados

MOSCÚ (AP).— El presidente ruso Vladimir Putin no felicitará el presidente electo Joe Biden hasta que unos problemas jurídicos en torno a las elecciones estadounidenses se resuelvan y el resultado sea oficial, anunció ayer el Kremlin.

Putin es uno de un puñado de mandatarios que no se han pronunciado respecto a la victoria de Biden, que fue declarada por varios medios de comunicación importantes el sábado. El equipo de campaña del presidente Donald Trump ha prometido presentar recursos jurídicos en los próximos días y se ha negado a aceptar la derrota, al tiempo que afirmó que había ocurrido un fraude electoral a gran escala, sin ofrecer pruebas.

Cuando Trump ganó en 2016, Putin lo felicitó rápidamente, pero la rival de Trump en esos comicios, Hillary Clinton, también admitió su derrota el día después de las elecciones.

Dmitry Peskov, portavoz de Putin, comentó ayer que este año es diferente.

“Obviamente, pueden ver ciertos procedimientos legales que ocurrirán, que fueron anunciados por el presidente en funciones, por lo tanto esta situación es diferente, así que consideramos que es correcto esperar al anuncio oficial”, dijo.

Los mandatarios de China, Brasil y Turquía también se han esperado para ofrecer sus felicitaciones. Y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador igual dijo que esperaría a comentar al respecto hasta que se resuelvan los problemas jurídicos.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Wang Wenbin, ofreció una explicación similar de la razón por la que el presidente Xi Jinping ha permanecido en silencio.

“Entendemos que el resultado de las elecciones presidenciales será determinado siguiendo las leyes y procedimientos de Estados Unidos”, comentó.

Por su parte, Peskov señaló que cuando llegue el momento, se generaría un mensaje de felicitación por parte de Putin con todo el protocolo debido.

“Les recuerdo que Vladimir Putin dijo más de una vez que respetará cualquier elección del pueblo estadounidense, y estará listo para trabajar con cualquier presidente elegido de Estados Unidos”, puntualizó el diplomático ruso.

Defiende su postura

El presidente mexicano dijo ayer que el no haber felicitado aún a Biden por su victoria electoral no afectará las relaciones con Estados Unidos e insistió en que no quiere actuar “de manera imprudente” y que esperará hasta que las autoridades de Estados Unidos encargadas del proceso electoral decidan sobre el ganador.

“No tenemos ninguna diferencia... no tenemos nada en contra del posible presidente electo, ahora candidato Biden”, dijo durante su conferencia de prensa matutina diaria. “¿Por qué nosotros vamos a actuar con imprudencia? ¿Por qué no esperamos?... La relación no va a ser mala en ningún caso”, agregó.

“El esperar no significa que vamos a estar avalando que hubo fraude, eso no nos corresponde”.

“Con los demócratas, en el caso de que se decida que gana el señor Biden, no habría ningún problema porque tenemos definida una política de respeto”, agregó López Obrador, ya que Trump “nunca tomó una decisión sin consultarnos y siempre nos respetó”.

El presidente mexicano es de los pocos líderes mundiales que sigue alabando su relación con Trump aunque el republicano llegó a llamar “violadores” a los mexicanos durante su anterior campaña electoral y en 2019 puso en jaque al gobierno mexicano al amenazar con la imposición de aranceles a todas las exportaciones si no contenía el flujo de migrantes.

La actitud de López Obrador ha desatado multitud de críticas en México, un país que también está muy polarizado. Sus opositores han denunciado lo que consideran condescendencia hacia el republicano y que López Obrador se centre tanto en vínculos personales en lugar de institucionales.

Sin embargo, en Estados Unidos, no creen que la decisión del mexicano vaya a tener serias consecuencias.

“Ojalá el presidente López Obrador hubiera seguido la pauta del resto de líderes y hubiera reconocido la victoria del presidente electo (Biden) pero no creo que eso importe”, dijo Jason Marczak, director del centro latinoamericano Adrienne Arsht del Altantic Council, un centro de estudios estadounidense.

Marczak recordó que cuando el mandatario visitó Washington, miembros del partido demócrata lamentaron que no quisiera reunirse con ellos pero enfatizó que la relación entre México y Estados Unidos es “demasiado importante” para que ese tipo de actitudes tengan impacto a largo plazo, máxime cuando la prioridad ahora es superar la crisis económica provocada por la pandemia.

“Los estadounidenses no eligieron a alguien que priorice las vendettas personales, ese no es Joe Biden”, indicó.

Biden Llamada

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, habló por con el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden.

Primero en dialogar

Trudeau se convirtió en el primer líder internacional que dialoga con el ganador de las elecciones presidenciales estadounidenses. Durante la conversación, tanto Trudeau como Biden destacaron “la importancia de la singular relación entre Canadá y Estados Unidos”.

Trabajarán juntos

Trudeau y Biden se comprometieron a trabajar de forma conjunta “para luchar contra la pandemia de Covid-19 y para apoyar una recuperación económica sostenible en los dos países y el continente americano”.