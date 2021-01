¿Qué es 'The Cebrit' y por qué se convirtió en tendencia?

Twitter convirtió en viral la historia de un padre que con desesperación buscaba el peluche favorito de su hija.

ESPAÑA.— Este 5 de enero, el relato de un hombre quien se dijo desesperado porque se perdió el juguete favorito de su hija se convirtió en la primera historia viral de 2021, pues a través de una serie de tuits el padre de la pequeña contó el auténtico drama que vivió.

Asimismo, el relato hizo que muchos más se sintiera identificados, mientras que otros encontraron muy interesante la historia del hombre, quien ahora acumula ya más de 7.000 retuits y se convirtió en tendencia de redes sociales.

¿Qué pasó con 'The Cebrit'?

Iván Repila (@IvanRepila) es el hombre que contó de forma tensa pero divertida a la vez su caso, el cual para muchos fue realmente una historia que tienen de todo.

El usuario de Twitter inició relatando que 'The Cebrit', es el nombre del peluche favorito de su hija. También detalló que el "muñequito sarnoso" es vital para su pequeña, ya que sin él no puede dormir la niña.

Mi hija tiene un muñequito sarnoso que no se puede lavar ni perder porque lo necesita para dormir.



De hecho, a veces tengo más miedo de perder ese muñeco que de perder a mi hija: a ella se la puede encontrar por el rastro de destrucción que deja.



A LA CEBRITA, NO.



👇🏼 — Iván Repila (@IvanRepila) January 4, 2021

El tuitero admite tener "más miedo de perder ese muñeco que de perder a mi hija", pues comenta que la niña ha convertido a la cebra de peluche en "una compañera indispensable", por lo que si no está 'The Cebrit' con ella, su hija llora y grita y no para hasta que aparezca.

El sujeto también revela que no saben de dónde vino 'The Cebrit', pero pese a ser una "cebra con poco relleno y feúcha" para su hija es vital.

Desde entonces, The Cebrit se ha convertido en una compañera indispensable para el buen discurrir del adormecimiento. Si no hay The Cebrit, en esta casa se llora y se grita hasta que The Cebrit aparece.



La primera regla de The Cebrit es que The Cebrit nunca está cerca. — Iván Repila (@IvanRepila) January 4, 2021

Iván Repila detalle que su "trágica" historia inició cuando la cebra desapareció y no estaba en ninguno de los lugares habituales. Tras convertirse la desaparición del peluche en un verdadero caos que movilizó a la familia entera. El peluche fue hallado atorado en una de las mangas de la pijama de la niña.

A medida que la tarde iba pasando, mi mujer y yo, cada vez más tensos, dedicábamos ratos entre juegos a buscar The Cebrit por toda la casa. Pero The Cebrit no estaba en ninguno de los lugares habituales.



De modo que nos hemos visto obligados a buscar en otrs lugares. — Iván Repila (@IvanRepila) January 4, 2021

Ahí estaba The Cebrit. — Iván Repila (@IvanRepila) January 4, 2021

Al final el hombre coloca la foto de la famosa 'The Cebrit', quien además ya ha sido lavada.

Actualizo este hilo, conmovido y (también) descojonado por tantas historias vuestras, cebrits conservadas y perdidas, remiendos, lavadoras asesinas...



Esta es The Cebrit por su lado menos sucio 😂 pic.twitter.com/AJYYnX8ROz — Iván Repila (@IvanRepila) January 5, 2021

La historia ha provocado que otros padres con hijos pequeños compartan su versión 'The Cebrit', que al igual que a Iván también les ha hecho pasar momentos de desesperación al "extraviarse" en casa.- Con información de redes sociales.

😅😅😅 He sufrido contigo. Te entendemos. Prefiero perder una mano que a Monin. Y no tiene cura, mi hija ya tiene 10 años... hoy la vacunan y aquí vinimos los 4, antes suelta a su madre y a mí que a Monin. Suerte compañero. pic.twitter.com/j7QGewY3nT — 🇸🇪 PepeGol 🇮🇸 (@JoseRocf26) January 5, 2021

También podría interesarte: Viral: Padre deja que su hija le ponga las uñas para su examen