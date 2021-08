¿Qué está pasando en Afganistán?

Militantes talibanes reaccionan en Mehtarlam, capital de la provincia de Laghman, en el este de Afganistán, el 15 de agosto de 2021. Militantes talibanes reaccionan en Mehtarlam, capital de la provincia de Laghman, en el este de Afganistán, el 15 de agosto de 2021. (Xinhua/Str) (oa) (ra) (da) Militantes talibanes reaccionan en Mehtarlam, capital de la provincia de Laghman, en el este de Afganistán, el 15 de agosto de 2021. (Xinhua/Str) (oa) (ra) (da) Un hombre afgano monta una bicicleta por una calle, en Kabul, capital de Afganistán, el 15 de agosto de 2021. (Xinhua/Rahmatullah Alizadah) (sm) (ra) (da) Un militante talibán en la provincia de Herat, Afganistán. Los talibanes afganos afirmaron que sus integrantes invadieron el viernes otras tres capitales de provincia, después de haber tomado el control de una docena de ciudades en una semana. Zabihullah Mujahid, un portavoz de los talibanes, escribió en su cuenta de redes sociales que habían capturado Tirin Kot, capital de la provincia de Uruzgan, y Firoz Koah, capital de la provincia de Ghor, en el sur y oeste de Afganistán. (Xinhua/Str) (jg) (ra) (da) Elementos de la fuerza de seguridad vigilan cerca de drogas incendiándose, en Jalalabad, en la provincia de Nangarhar, Afganistán, el 11 de agosto de 2021. La policía en Afganistán quemó más de 13 toneladas de narcóticos en la provincia oriental de Nangarhar el miércoles, lo último en la lucha contra las drogas ilícitas y el tráfico de narcóticos, declaró el Ministerio del Interior del país. (Xinhua/Saifurahman Safi) (sm) (vf) (da) ❮ ❯

El presidente de Afganistán abandonó el país el domingo, uniéndose a afganos y extranjeros en una estampida que huye del avance de los talibanes y marcando el fin de un experimento occidental de 20 años destinado a rehacer el país.

¿Qué pasó con los talibaneses?

El Talibán entró a la capital este domingo y el grupo declarará pronto el Emirato Islámico de Afganistán desde el palacio presidencial en Kabul. Ese era el nombre del país cuando gobernaban los talibanes hasta que fueron expulsados por fuerzas encabezadas por Estados Unidos luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001. El miliciano habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado a informar a los medios de comunicación.

Las dos imágenes a esta hora en Kabul: los talibanes en el palacio presidencial tras tomar el poder y tropas británicas llegando para completar la evacuación https://t.co/DAP10MvMAD Al-Jazeera y Ben Shread | AFP pic.twitter.com/y5tULD9FEv — naiz: (@naiz_info) August 15, 2021

Al-Jazeera transmitió imágenes de combatientes talibanes dentro del palacio presidencial.

🏳️🇦🇫🇺🇸Imágenes de varios combatientes talibanes en la antigua oficina del expresidente del gobierno afgano Ghani.



Según Al-Jazeera, uno de los comandantes talibanes, que se ve sentado en el escritorio de Ghani, había estado preso en Guantánamo por “8 años”. pic.twitter.com/gJmnKyfizX — ENTRE GUERRAS (@entre_guerras_) August 15, 2021

Un desalojo masivo

Los milicianos entraron a Kabul mientras helicópteros pasaban sobre sus cabezas para evacuar al personal de la embajada de Estados Unidos. El humo se elevaba cerca del complejo mientras el personal destruía documentos importantes. Otras misiones occidentales también están sacando a su gente.

Hilo sobre este día en el que arranca una nueva era en #Afganistan



1- Veinte años después #Kabul vuelve a ser la capital del Emirato talibán

Foto @AJEnglish pic.twitter.com/EghYg43zOF — mikel ayestaran (@mikelayestaran) August 15, 2021

El temor de los civiles

Los civiles, que temen que los talibanes vuelvan a imponer el tipo de gobierno brutal que prácticamente eliminó los derechos de las mujeres, se apresuraron a abandonar el país también, haciendo fila frente a los cajeros automáticos para retirar los ahorros de toda su vida. Los más pobres, que dejaron sus hogares en el campo pensando que en la capital era más seguro, permanecían por miles en parques y espacios abiertos por todo Kabul.

El presidente Ashraf Ghani voló fuera del país, dijeron dos funcionarios a The Associated Press, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a los periodistas. Abdullah Abdullah, el jefe del Consejo de Reconciliación Nacional de Afganistán, confirmó más tarde en un video en línea que Ghani se había ido.

El presidente de Afganistán se fue

“El expresidente de Afganistán se fue de Afganistán, dejando al país en esta difícil situación”, dijo Abdullah. “Dios lo hará rendir cuentas”.

Ashraf Ghani afirmó que tomó esa decisión para evitar un "baño de sangre". "Hoy me encontré con una decisión difícil: enfrentarme a los talibanes armados que querían entrar al palacio o salir del país que he dedicado mi vida a proteger y cuidar durante los últimos 20 años", dijo a través de su página en Facebook. Quedarse, señaló, implicaba que Kabul quedaría "devastada.

Los talibanes habían dejado claro que estaban dispuestos a llevar a cabo un sangriento ataque contra todo Kabul y el pueblo". Por eso, para evitar "un baño de sangre, decidí irme", agregó. Los talibanes, aseguró, "se han ganado el juicio de la espada y las armas y ahora son responsables del honor, la propiedad y la autopreservación de sus compatriotas. Pero la legitimidad de los corazones no los ganó". La fuerza, subrayó, "nunca le ha dado legitimidad a nadie y nunca lo hará".

Reconoció que "mucha gente tiene miedo y no tiene fe en el futuro". Los talibanes, acotó deben "ganar legitimidad y el corazón de la gente. Ahora son responsables del honor, de la posesión y de la autopreservación de su país": Sin dar detallas sobre dónde se encuentra, aunque medios afirman que partió rumbo a Tayikistán, Ghani concluyó diciendo que "siempre seguiré sirviendo a mi gente intelectualmente y a través de programas. Larga vida a Afganistán".

Todo Afganistán está tomado

En una espectacular ofensiva, el Talibán capturó casi todo Afganistán en algo más de una semana, pese a los cientos de miles de millones de dólares invertidos por Estados Unidos durante casi dos décadas para reforzar las fuerzas de seguridad afganas. Apenas unos días antes, un análisis militar estadounidense estimó que pasaría un mes antes de que la capital se viera presionada por los insurgentes.

El Talibán ha derrotado, incorporado o hecho huir a las fuerzas de seguridad afganas en buena parte del país, a pesar de que el Ejército de Estados Unidos prestó algo de apoyo aéreo al gobierno afgano.

El vocero talibán Suhail Shaheen dijo al canal en inglés de la televisora qatarí Al-Jazeera que los insurgentes “esperan un traspaso pacífico de poder de la ciudad de Kabul”. Declinó dar detalles sobre posibles negociaciones con el gobierno.

Sin embargo, cuando se le preguntó qué clase de acuerdo querían los talibanes, Shaheen reconoció que buscaban una rendición incondicional del gobierno central.

El ministro de Defensa en funciones, Bismillah Khan, intentó tranquilizar a la población afirmando que la capital se mantendría “segura”. Los insurgentes también intentaron calmar a los residentes de la ciudad e indicaron que sus combatientes no entrarían en las casas de la gente ni se entrometerían con sus negocios. También anunciaron una “amnistía” para los que trabajaron con el gobierno afgano o con fuerzas extranjeras.

“Ni la vida, ni la propiedad ni la dignidad de nadie sufrirán, y las vidas de los ciudadanos de Kabul no correrán peligro”, afirmó el grupo. El talibán también advirtió que nadie entrase en la zona en torno a la capital.

Pese a las promesas, el pánico empezó a extenderse y mucho se apresuraban a salir del país a través del aeropuerto de Kabul, la última ruta para salir del país después de que el Talibán tomara todos los pasos fronterizos.

¿Qué hizo Estados Unidos?

Estados Unidos comenzó los vuelos rápidos de enlace desde su embajada con helicópteros Chinook horas después de que los milicianos capturasen la ciudad cercana de Jalalabad, la única ciudad importante aparte de Kabul que no controlaban. Varios vehículos blindados diplomáticos salieron de la zona de la sede estadounidense.

El Departamento de Estado de Estados Unidos no respondió en un primer momento a preguntas sobre los movimientos. Sin embargo, se veían columnas de humo cerca del tejado de la embajada mientras los diplomáticos destruían con rapidez documentos sensibles, según dos fuentes militares estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a comentar la situación. Unas horas después, la humareda se hizo más densa en la zona, donde también hay embajadas de otros países.

Más tarde aterrizaron también cerca de la embajada varios helicópteros Black Hawk, que suelen utilizarse para trasladar tropas. Al menos un helicóptero de combate sobrevolaba la zona mientras los helicópteros lanzaban bengalas para desviar posible fuego de misiles. Estados Unidos decidió hace unos días enviar miles de efectivos para ayudar a evacuar a trabajadores de la embajada.

En el Aeropuerto Internacional de Kabul, fuerzas afganas abandonaron el aeródromo a militares occidentales, según un piloto que habló bajo condición de anonimato para abordar cuestiones de seguridad.

Ghani, que habló al país el sábado por primera vez desde que comenzó la ofensiva, parece cada vez más aislado. Varios líderes militares con los que había negociado apenas unos días antes se habían rendido al Talibán, lo que dejó a Ghani sin opciones militares. Las negociaciones abiertas en Qatar, donde los insurgentes tienen una oficina, tampoco lograron frenar la ofensiva, mientras miles de civiles huían a Kabul.

Las acciones de Estados Unidos

Estados Unidos actualizó que está enviando otros 1,000 soldados a Afganistán, con lo que tendrá aproximadamente 6,000 en el país.

El sábado, el presidente Joe Biden autorizó que el número de tropas estadounidenses en Afganistán subiera.

La postura de la ONU sobre el conflicto en Afganistán

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, exhortó al Talibán y a las demás partes a practicar “máxima moderación” con el fin de proteger la vida de los afganos y asegurar la llegada de ayuda humanitaria.

Stephane Dujarric, portavoz de la ONU, dijo el domingo que “las Naciones Unidas siguen decididas a contribuir a un acuerdo pacífico, promover los derechos humanos de todos los afganos, en especial de las mujeres y las niñas, y proporcionar asistencia humanitaria para salvar vidas y apoyo crucial a civiles necesitados”.