Qué está pasando en Tailandia: la revolución que cimbra a Latinoamérica

BANGKOK.-La Policía de Tailandia dispersó con cañones de agua a miles de manifestantes que desafiaron este viernes al estado de emergencia "severa" decretado la víspera con una protesta antigubernamental pacífica en Bangkok.

Los asistentes pedían la liberación del más de medio centenar de personas detenidas por participar en unas manifestaciones que forman parte de la ola de protestas lideradas por estudiantes.

Estas se realizan desde el pasado julio reclaman reformas democráticas, incluida la de la monarquía.

La convocatoria de protesta de este viernes se fijó a las 17 horas, en la intersección de Ratchaprasong, pero en esta ocasión se desplegó un fuerte dispositivo policial en la zona para bloquear los accesos a la misma.

No obstante, los estudiantes que lideran el movimiento de protesta cambiaron a última hora la localización de la manifestación a algo más de un kilómetro al oeste, en la intersección de Pathum Wan.

Ahí lograron congregar a miles de manifestantes pese a la lluvia que cayó sobre la capital tailandesa durante buena parte del día.

Durante un par de horas, los manifestantes corearon sus habituales gritos de "Liberad a nuestros amigos" o "fuera Tu" (apodo del primer ministro, Prayut Chan-ocha) mientras mostraban el signo de los tres dedos alzados, tomado de la película "Los juegos del hambre".

No soy tailandés pero escucho tu dolor. No soy tailandés pero te apoyo en tu lucha. No soy tailandés pero te ayudaré en lo que pueda. #WhatIsHappeningInThailand #16ตุลาไปแยกปทุมวัน pic.twitter.com/N7gYhGI4ow

Sin embargo, a las 19 horas la policía cargó contra ellos. Centenares de antidisturbios y tres camiones con cañones de agua fueron empleados contra los jóvenes, que trataron de mantener su posición con una resistencia predominantemente pacífica.

Finalmente se les obligó a dispersarse por el avance arrollador de las fuerzas del orden.

La principal demanda del movimiento estudiantil, que comenzó el 18 de julio -cobrando fuerza con manifestaciones casi diarias- es la dimisión del Gobierno, encabezado por el general golpista Prayut Chan-ocha.

Reclaman también una nueva Constitución, ya que la actual fue redactada por la antigua junta militar (2014-2019), además de reducir la influencia del Ejército en la política.

Pero la demanda más audaz, y controvertida, de los estudiantes y sus partidarios es la reforma de la monarquía, un tema tabú hasta hace poco por el gran respeto que ha inspirado la institución.

Además de la dura ley de lesa majestad, que prevé penas de hasta 15 años de cárcel para quien critique a la corona.

En este clima reivindicativo, el rey Vajiralongkorn aseguró hoy en una charla durante una visita en la Universidad de Sakon Nakhon Rajabhat (noreste) que "el país necesita un pueblo que ame a su país y a la monarquía".

