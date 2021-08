Kim Jong-un aparece con "misterioso" vendaje en la cabeza

COREA DEL NORTE.- De nueva cuenta la salud del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, está en tela de juicio, pues apareció en los últimos días con un vendaje en la parte de atrás de su cabeza.

El vendaje se vio en los medios estatales durante un evento del Ejército Popular de Corea del 24 al 27 de julio, compartió el sitio NK News y el periódico Chosun Ilbo. Sin embargo, en otras imágenes del mismo mes no aparece el vendaje, pero sí una mancha oscura.

Mysterious spot and bandage appear on back of Kim Jong Un’s head https://t.co/IaRCEzzyTR pic.twitter.com/jd2Ppz7jdX