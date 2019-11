¿Qué pasará en México si Trump declara terroristas a narcos?

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó abiertamente que planea nombrar a los narcotraficantes o cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, pero ¿qué implica este cambio y cómo afecta a México?, te explicamos.

En la lista de terroristas para Estados Unidos se encuentran 68 organizaciones en el mundo, los nombres más conocidos son Al Qaeda, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, entre otros. Ahora podrían sumarse los cárteles de México.

¿Qué es una organización terrorista?

De acuerdo con la página oficial del gobierno de Estados Unidos, una asociación terrorista es aquella que amenaza a los ciudadanos estadounidenses o a la seguridad nacional.

En ese país hay una oficina anterrorismo, que siempre monitorea las actividades de las organizaciones para identificarlas y luego investiga si tienen la capacidad de realizar ataques. Posteriormente, los datos se envían al Congreso y se da un plazo de 7 días para realizar el nombramiento oficial.

Las implicaciones en México

Según la Ley Pública 104-132 o Ley Contra el Terrorismo, el presidente estadounidense puede usar la fuerza militar para interrumpir, desmantelar y destruir la infraestructura utilizada por una organización terrorista.

Estados Unidos podría usar la resolución 1368 del Consejo de Seguridad de la ONU, que hace corresponsables a quienes “hospeden” a organizaciones terroristas. Es decir, México podría considerarse un lugar que no hace “lo suficiente” para detener a los presuntos terroristas, informó la analista Fernanda Caso.

Estados Unidos entraría a México

El test “unwilling or unable” (que no quieren o que no pueden) es el principio que los estadounidenses usan para entrar a países que no cooperan en la lucha antiterrorista.

Se volvería ilegal para cualquier persona proporcionar apoyo o recursos materiales a ese grupo. Esto implica propiedades, servicios, asesoramiento, entre otros.

Los miembros de una organización terrorista extranjera son inadmisibles y pueden ser removidos, en caso de ser identificados, de Estados Unidos.

Las instituciones que controlen los fondos de terroristas deberán informar a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesorería de Estados Unidos.

¿Qué sigue en el proceso?

Trump está promoviendo la orden y podría evitarse el proceso de aprobación por el Congreso. La designación también puede darse por parte del Secretario de Estado de acuerdo con la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

¿Puede eliminarse el nombramiento?

Se tiene la posibilidad de presentar una solicitud de revocación dos años después de su fecha de designación o dos años después de la fecha de su petición de revocación más reciente. También se necesita evidencias de que la condición del grupo ha cambiado lo suficiente para quitarle la etiqueta de “terroristas”.

.- Con información de El Universal y El Financiero