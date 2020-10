¿Qué pasaría si la salud de Trump empeora por Covid?

Donald Trump está hospitalizado tras dar positivo por Covid-19. La situación es especial, sobre todo debido a la proximidad de las elecciones de noviembre, abre muchas interrogantes, sobre todo si el presidente de EE. UU. no mejora o empeora.

Por lo pronto, el aislamiento de 10 días tras el positivo permitiría en principio que Trump pudiera participar en el debate presidencial del próximo jueves 15 de octubre, aunque ayer viernes 2 ya se anuló un mitin en Florida.

En su lugar, el Presidente habló por teléfono con "personas mayores vulnerables a la Covid-19".

Pero habrá más mítines que se tengan que suspender, lo cual minaría su capacidad de hacer campaña y ya se puso sobre la mesa la opción de retrasar las elecciones, según la BBC.

Por ley, las elecciones en EE.UU son el martes posterior al primer lunes de noviembre, cada cuatro años.

En esta ocasión recaen el 3 de noviembre. Cambiar la fecha no depende del Presidente, sino de una mayoría en las dos cámaras del Congreso. Pero es una opción poco probable, porque la Cámara de Representantes tiene mayoría demócrata.

Si un Presidente resultara incapacitado, la enmienda 25 de la constitución de EE.UU recoge que se puede entregar el poder al vicepresidente, en este caso Mike Pence.

La incapacidad la puede declarar el gabinete y el vicepresidente. Si por algún motivo Pence quedara incapacitado, sería Nancy Pelosi, demócrata y presidenta de la Cámara de Representantes la que asumiría al poder, pero expertos consultados por la BBC sostienen que esa posibilidad conllevaría batallas legales.

Finalmente, si Nancy Pelosi no quisiera o pudiera ostentar el cargo, lo haría en senador republicado de mayor edad: Charles E. Grassley, de 87 años.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!