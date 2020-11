Quedan votos por contar

Diario cree que el triunfo Arizona aún no es seguro

Associated Press y Fox News han declarado a Joe Biden ganador en Arizona. El diario “The New York Times” no lo ha hecho.

En la mayoría de las elecciones, el “The New York Times” acepta automáticamente los anuncios de AP. Pero en las elecciones más importantes, evalúan independientemente si acepta un anuncio de AP, basándose en su propio análisis.

“¿La razón principal por la que aún no hemos aceptado la decisión en Arizona? No creemos que haya suficientes datos sólidos sobre los votos que quedan por contar después del día de las elecciones. Los datos que tenemos sugieren que al presidente Trump le podría ir bien. Biden fue y sigue siendo el favorito, en nuestra opinión, para ganar el estado. Pero el martes 3 de noviembre por la noche y después, no había manera de excluir, basados en pruebas sólidas, la posibilidad de que Trump pudiera ganar. Eso es lo que anunciar un ganador significa para nosotros”, indicó el diario neoyorquino en un artículo.

Ayer, CNN, NBC News, ABC News, CBS News, DecisionDesk HQ y Reuters no habían declarado ganador en Arizona.

Associated Press mantenía su decisión. Los anuncios de Associated Press son mostrados por cientos de periódicos de todo Estados Unidos, así como por Google.

Sally Buzbee, directora ejecutiva de AP, dijo: “Associated Press continúa observando y analizando los resultados del conteo de votos de Arizona a medida que llegan. Seguiremos los hechos en todos los casos”.

Boletas

El último conteo en Arizona incluye boletas en tres categorías: boletas que llegaron por correo en los últimos días antes de la elección; boletas por correo que se dejaron en los centros de votación el día de las elecciones, y boletas provisionales, que se dan a los votantes que no pueden ser validados como elegibles para votar cuando aparecen el día de las elecciones. Por lo general, los tres se inclinan hacia el Partido Demócrata. Este año, no está tan claro.

Arizona es un estado con muchos votantes ausentes permanentes, que reciben automáticamente boletas de ausentes por correo. Los republicanos registrados superan a los demócratas entre estos votantes. Este año, los demócratas enviaron sus boletas muy rápido, dándoles una gran ventaja en el voto por correo. Pero, como resultado, los votantes que recibieron boletas por correo pero que aún no las habían devuelto eran abrumadoramente republicanos. No había forma de saber si devolverían sus boletas o solo votarían el día de las elecciones. Pero si enviaban sus boletas por correo, se podría considerar que el conteo tardío podría inclinarse abrumadoramente hacia el actual presidente.

“Los votantes que devolvieron sus boletas en los últimos días antes de la elección parecían estar registrados como republicanos sobre los electores demócratas por un margen de 20 puntos. Estos datos estaban disponibles públicamente antes de las elecciones. No hay datos, al menos disponibles para nosotros, sobre el registro de los votantes que entregaron sus boletas por correo el día de las elecciones”.

Trump ha ganado las boletas por correo en Arizona. En los resultados publicados el miércoles por la noche, ganó los votos por 23 puntos (aunque esto incluyó algunos votos tardíos del martes). Como resultado, ha cerrado su déficit a 2.4 puntos en el estado, o sea unos 69,000 votos, quedando quizás 400,000 votos por contar.

Si quedan 400.000 votos, Trump tendría que ganar el voto restante por unos 17 puntos. Su ventaja en los resultados publicados el miércoles por la noche ciertamente mantiene esa posibilidad viva, y por lo tanto todavía el diario neoyorquino decidió no proyectar un ganador en el estado.

Pero hay razones para pensar que Biden puede mejorar a medida que el conteo continúa. Tradicionalmente, las boletas por correo depositadas el día de las elecciones tienden a ser mejores para los demócratas, y esas boletas tienden a ser contadas más tarde. Si eso es cierto de nuevo este año, las últimas boletas deberían tender hacia Biden. Las boletas provisionales pueden finalmente respaldarlo también, aunque el voto relativamente republicano del día de las elecciones al menos complica esa posibilidad.

En conjunto, Biden es todavía el sólido favorito para ganar el estado. Pero todavía no hay pruebas concluyentes de que Trump no ganará lo que queda por un margen suficiente para lograrlo.— The New York Times