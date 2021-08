Quedó preso en la misma celda que el abusador de su hermana y lo mató

Una nueva condena de casi 25 años, el precio de la justicia para Shane Goldsby

ESTADOS UNIDOS.- Shane Goldsby, de 26 años, se declaró culpable de homicidio por golpear hasta la muerte a Robert Munger, de 70 años, en junio de 2020.

De acuerdo con fuentes judiciales, Goldsby fue encarcelado en la misma celda que Munger, quien estaba cumpliendo una sentencia de 43 años en prisión por cargos de abuso sexual y pornografía infantil.

El joven confesó que mató a Munger tras descubrir que su hermana, quien todavía es menor de edad, era de sus víctimas.

"Insistía en que quería darme detalles sobre lo que había pasado, qué había hecho, sobre las fotos y los videos de él haciendo esas cosas. Se estaba acumulando", dijo Goldsby, quien además aseguró que pidió el cambio de celda, pero no se lo otorgaron.

"Me avergüenzo de mis acciones, me pusieron en una situación que no desearía a nadie", añadió de acuerdo con RT News, previo a conocer su sentencia.

La sentencia: casi 25 años

El joven pasará 298 meses o casi 25 años en cárcel.

Shane Goldsby confesando su crimen en la corte.

¿Por qué asesinó a su compañero de celda?

Goldsby habría estallado tras escuchar a Munger presumir de sus crímenes. Se acercó por detrás y lo atacó a golpes.

El Departamento de Correcciones de Washington informó que, al asignar celdas, no encontraron conexión entre los dos y por eso terminaron juntos.