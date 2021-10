ESTADOS UNIDOS.-Ali Abulaban, fue detenido por ser el presunto responsable de haber asesinado a tiros a su exesposa y a su acompañante en un departamento de San Diego, California, Estados Unidos.

El TikToker de 29 años de edad, quien se hace llamar @Jinnkid, está acusado de asesinar con un arma de fuego a su esposa Ana Abulaban, de 28 años, y a quien la acompañaba en ese momento Rayburn Cadenas Barron, de 29 años.

De acuerdo con medios estadounidenses Abulaban instaló un dispositivo en la tablet de su hija de 5 años, para espiar a su exesposa.

#BREAKING Deadly shooting inside SPIRE San Diego in Eastvillage. Residents waiting outside say they heard gunshots around 3 p.m. San Diego PD say this is an active investigation. @fox5sandiego pic.twitter.com/HOhTszYChu