Identifican al autor de la masacre en supermercado de Colorado (vídeos)

WASHINGTON.- Las autoridades de Boulder, Colorado, identificaron este martes al autor del tiroteo que dejó diez muertos en un supermercado de esa ciudad como Ahmad Al Aliwi Alissa, de 21 años, y le acusaron de diez cargos de asesinato en primer grado.

En una rueda de prensa, las autoridades aseguraron que todavía no tienen claros los motivos que llevaron a Alissa a abrir fuego este lunes con un fusil de asalto en el interior de un supermercado de la cadena King Soopers en Boulder, una ciudad de poco más de 100,000 habitantes al norte de Denver y una de las más ricas de Estados Unidos.

"¿Por qué ha ocurrido esto? Todavía no tenemos la respuesta. La investigación está todavía en su primera etapa", dijo el fiscal del distrito de Colorado, Michael Dougherty.

Alissa, detenido tras el tiroteo y herido en la pierna, se encuentra ingresado en un hospital y se espera que sea trasladado este martes a una cárcel del condado donde se encuentra Boulder, explicaron las autoridades.

El sospechoso residía en la ciudad de Arvada, situada a unas 21 millas (34 kilómetros) de Boulder, y había vivido "la mayor parte de su vida en Estados Unidos", dijo la jefa de Policía de Boulder, Maris Herold, quien no especificó su nacionalidad.

