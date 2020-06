"Quiero a mi hija viva": madre de Vanessa, desaparecida en Fort Hood

A casi una semana del hallazgo del cuerpo sin vida de Gregory Morales, militar visto por última vez en la base militar de Fort Hood; la familia de Vanessa Guillen, soldado desaparecida en abril pasado, ofrecieron una rueda de prensa en la citada base para exigir a las autoridades respuestas sobre el caso de su hija.

Gloria Guillen, madre de Vanessa, acusó a las autoridades de Fort Hood de montar “un show mediático”, cuando su investigación inició semanas después de que el caso de su hija llegara a los medios de comunicación y no cuando fue reportado.

A principios de junio, Gloria contó en entrevista que su hija le había confesado que estaba siendo víctima de acoso sexual por parte de un sargento de la base, ubicada en Killen (Texas).

Unos días después, Vanessa fue vista por última vez cuando caminaba por el estacionamiento de la base; sus objetos personales fueron encontrados en su carro y supuestamente se le buscó por los alrededores del complejo militar.

Más tarde a Vanessa se le clasificó como “desertora”, algo que la familia reclamó pues su hija no había regresado a casa ni se había contactado con ellos.

También acusó a los militares que presuntamente investigan el caso de Vanessa de “montar un show”, aun cuando ella ya les había dado el nombre de una persona para investigar. Reclamó que el lugar no haya sido cerrado y tampoco se inició una investigación a los teléfonos de los sargentos de la base.

