"Siempre será mexicano": Mujer insulta a policía latino (vídeo)

ESTADOS UNIDOS.- Una mujer llamó “asesino” y “racista mexicano” a un ayudante de sheriff en Los Ángeles, California, luego de que el hombre le pidió detener el vehículo por usar el celular mientras conducía.

Fox News compartió las imágenes de la cámara corporal del agente:

"Estaba debajo del límite de velocidad. Entonces, ¿por qué me está acosando?", dijo la mujer, quien inmediatamente siguió. "Porque usted es un asesino. Comencé a grabar porque usted es un asesino".

A pesar de los dichos, el hombre intentó explicarle que la detención era porque usaba el celular mientras conducía. "Lo estoy grabando porque tengo derecho a hacerlo. Me asustó y me hizo pensar que me iba a asesinar", añadió la mujer.

NEW: "You're always gonna be a Mexican, you'll never be white, you know that?"

A Latino LASD deputy sent me his bodycam video of a woman claiming to be a teacher launching into a racist tirade against him when he pulled her over in San Dimas. She repeatedly calls him a murderer. pic.twitter.com/Cc8jSVenCQ