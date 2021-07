Ratón ataca ojo de mujer mientras dormía en Australia

AUSTRALIA.- Una mujer del sur de Australia fue llevada al hospital luego de que despertó y sintió un ratón comiéndole el ojo.

Nueva Gales del Sur padece, desde hace unos meses, una plaga de ratones histórica que cambió la vida de las personas, pues estos animales invadieron todos los rincones y las calles.

De acuerdo el reporte de los medios, si la mujer no hubiera despertado, habría perdido su ojo.

La mujer es esposa de un granjero y había estado lidiando con los ratones, pero jamás pensó encontrar uno en su cara. Según el relato que se publicó en medios locales, sintió un cosquilleo mientras dormía, pero decidió ignorar la sensación. Sin embargo, en medio de la noche, sintió dolor y encontró al roedor.

In what some locals are calling the worst plague of its kind in decades, mice have been swarming parts of New South Wales, Australia. https://t.co/eETGI2zK9s pic.twitter.com/D2H2MaBUAq