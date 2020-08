Rayo impacta en una palmera; era un día soleado y sin lluvia (Vídeo)

El vídeo se ha viralizado pues ha causado gran impacto, y aunque muchos desconfían de su veracidad otros más aseguran que es posible

FLORIDA.— En un vecindario del estado de Florida, EE.UU., sucedió algo asombroso, que gracias a la cámara de seguridad de una casa, los habitantes de la zona y más personas han podido ser testigos de este hecho que le atribuyen a la fuerza de la naturaleza.

La cámara de vigilancia pudo captar el momento exacto en el que un rayo impactó a una palmera en pleno día soleado y sin lluvia.

A través de un vídeo, se puede observar la quietud del vecindario en el que al parecer todos se encuentran en casa debido al día bastante soleado, pero de repente un poderoso sonido termina con la tranquilidad.

Es ahí donde se percibe un destello de luz que se impacta con una palmera y destroza una pequeña parte de ella.

