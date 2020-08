Reaparece en China mortal enfermedad: el bunyavirus

China aún no logra superar el coronavirus y de repente apareció la peste bubónica que ya se creía extinta.

Y ahora para más colmo del gigante asiático, la prensa australiana informó de la reaparición de un viejo y mortal virus que también se creía erradicado: el Bunyavirus.

Según las autoridades locales, la enfermedad ya ha causado siete muertes y más de 60 personas infectadas.

A contagious, tick-borne novel bunyavirus that first emerged in #China has recently killed 7 while infecting dozens in the country.



The virus has a death rate of 5-17%. https://t.co/1WocaRz32W