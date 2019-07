Rechazan juicio político contra Trump; él celebra y tacha de “ridícula” la propuesta

WASHINGTON.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó este día una moción para iniciar un proceso de juicio político (“impeachment”) contra el presidente Donald Trump. El mandatario calificó el proyecto de resolución como “el más ridículo” que ha debido enfrentar.

Con 332 votos contra 95 fue rechazada la propuesta del congresista demócrata Al Green; quien acusó a Trump de cometer graves crímenes y delitos menores con sus comentarios racistas contra cuatro legisladoras demócratas.

El mensaje de Trump iba dirigido a las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez, por Nueva York; Ilhan Omar, por Minnesota; Ayanna Pressley, por Massachusetts; y Rashida Tlaib, por Michigan, recordó el diario USA Today.

Ocasio-Cortez, Pressley y Tlaib son ciudadanas estadunidenses, mientras que Omar emigró a Estados Unidos desde Somalia a los 10 años y obtuvo la naturalización.

Green aseguró que Trump era “incapaz” para ser presidente y de representar los valores estadunidenses de decencia y moralidad, respetabilidad y civismo, honestidad y propiedad, reputación e integridad.

“Trump no es apto para defender los ideales que han hecho grande a Estados Unidos, incapaz de defender la libertad y la justicia para todos”, de acuerdo con el legislador.

Tras darse a conocer el resultado de la votación, Trump señaló en su cuenta de la red social Twitter que la Cámara de Representantes acababa de votar “abrumadoramente” contra el “proyecto más ridículo y lento” que ha tenido que enfrentar.

….Greatest Economic BOOM in the history of our Country, the best job numbers, biggest tax reduction, rebuilt military and much more, is now OVER. This should never be allowed to happen to another President of the United States again!