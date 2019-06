Celebran rechazo a pregunta sobre la ciudadanía; Donald Trump responde

NUEVA YORK.- Letitia James, fiscal del Nueva York, celebró en una rueda de prensa la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en contra de la controvertida pregunta sobre la ciudadanía que la Administración del presidente Donald Trump quería incluir en el censo de 2020.

Una pregunta tachada de “racista y discriminatoria” por numerosas ONG y que había desatado el temor de ciudades como Nueva York, con una gran población migrante e indocumentada.

Su inclusión supondría, según sus críticos, que cientos de miles de personas no fueran registradas, lo que en términos reales, según contó la fiscal, sería la pérdida de miles de millones de dólares en fondos federales y la pérdida de entre uno y dos escaños en el Congreso de Estados Unidos.

“Todas y cada una de las personas de este país se merecen ser contadas, es así de claro y simple. Hoy estamos satisfechos con la decisión del Tribunal Supremo”, destacó Letitia James en una comparecencia ante los medios, celebrada frente a los juzgados de la ciudad junto a varios representantes políticos y sindicalistas.

Para Ángela Fernández, comisaria de la división de Derechos Humanos en el estado de Nueva York, “esta decisión es una victoria”.

“La Corte Suprema ha dicho que el censo no debe tener la pregunta de la ciudadanía en la aplicación. Esto es algo que ya se decidió hace muchísimas décadas y el hecho de incluir esta pregunta de nuevo es realmente un acto fallido del Gobierno Federal de tratar de oprimir”.

Ángela Fernández, para quien está “claro” que la inclusión de esa pregunta estaba dirigida contra las zonas con mayor presencia de inmigrantes y predominantemente controladas por el Partido Demócrata, insistió en su satisfacción por dicha decisión judicial porque “las personas pueden seguir seguras y pueden ser contadas”.

Sin embargo, el líder sindicalista Víctor Figueroa, del sindicato de servicios 32BJ, advirtió que “la lucha sigue para que se nos cuente a los inmigrantes”.

Figueroa no descarta que la Administración de Donald Trump intente por otros medios incluir la pregunta en los formularios del censo, por lo que insistió en que “vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir organizándonos” para evitar que eso ocurra.

La medida ya había sido bloqueada por tres jueces federales, incluyendo Jesse M. Furman, de Nueva York, por considerarla ilegal.

Del censo depende el reparto de fondos federales, el trazado de los distritos electorales para la Cámara de Representantes de EE.UU. y la representación del Colegio Electoral, el cuerpo de compromisarios encargado de elegir al presidente.

La población total estimada de Estados Unidos por el censo para 2017 fue de 325.7 millones, con un 14 % de inmigrantes.

A través de Twitter, Donald Trum se pronunció al respecto de la resolución del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

…..United States Supreme Court is given additional information from which it can make a final and decisive decision on this very critical matter. Can anyone really believe that as a great Country, we are not able the ask whether or not someone is a Citizen. Only in America!