Recibe la visita de una serpiente; el animal ''tocó'' el timbre de la casa

Un hombre de Kansas (Estados Unidos) se llevó una gran sorpresa cuando encontró a una serpiente que escaló la pared de su casa para tocar el timbre.

De acuerdo con el vídeo publicado por el hombre en redes sociales, difundido por ABC News, cuando estaba en casa escuchó que llamaron a la puerta y aunque respondió, la “visita” continuaba tocando el timbre insistentemente.

"Not what I expected": This Kansas resident didn't know what caused his doorbell to ring until he went outside and found a four-foot snake waiting for him.



The man safely relocated the snake to a nearby creek. https://t.co/J4FHz0gb27 pic.twitter.com/VsIt1lpKZK