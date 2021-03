Récord de viajes aéreos en EE.UU. a partir de la pandemia de Covid

WASHINGTON (EFE).- Más de 1.35 millones de personas viajaron en avión ayer viernes 12 de marzo en EE.UU.

La cifra supone un número récord desde que empezaron en ese país las medidas de confinamiento por la pandemia de Covid-19, informó hoy sábado la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés).

En Twitter, la portavoz de esa agencia, Lisa Farbstein, anunció que 1.357,111 personas pasaron los controles de seguridad en los aeropuertos de EE.UU. ayer viernes.

BREAKING: @TSA officers screened 1,357,111 people at airport security checkpoints yesterday, Friday, March 12. The last time checkpoint throughput was that high was March 15, 2020. If you choose to fly, wear that mask!