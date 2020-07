Récord mundial: comió 75 hot dogs en 10 minutos (Vídeo)

Pandemia no detiene el concurso anual

NUEVA YORK (AP) — El coronavirus frenó muchas de las celebraciones del 4 de julio —Día de la Independencia de Estados Unidos— de este año en Nueva York, pero algunas cosas siguieron igual.

Joey Chestnut y Miki Sudo repitieron como campeones —de las divisiones masculina y femenina respectivamente— del famoso concurso de comer más “perros calientes” que organiza la cadena de restaurantes Nathan’s Famous

Chestnut ingirió 75 salchichas con sus respectivos bollos en 10 minutos y Sudo comió 48 y medio en una competencia que se realizó en un lugar no revelado sin público presencial.

Ambos totales de hot dogs fueron récords mundiales. “Siempre busco un récord”, dijo Chestnut antes de que el concurso se transmitiera en la cadena ESPN, actualmente hambrienta de eventos deportivos en vivo.

🌭 SEVEN STRAIGHT TITLES 🌭 Miki Sudo dominated the field, setting a women's record by eating 48.5 hot dogs and buns in 10 minutes 🤯 pic.twitter.com/dDdAnTJyla

🌭 13-TIME CHAMPION 🌭@joeyjaws breaks his own world record by eating 75 hot dogs and wins his 13th title in 14 years 💪 pic.twitter.com/8euwBbK7qm