Redada masiva en Misisipi; detienen a 680 inmigrantes

EE.UU.- Este miércoles, las autoridades migratorias de EE.UU. detuvieron a 680 inmigrantes indocumentados en procesadoras de alimentos en el estado de Misisipi, en lo que supone la mayor redada de este tipo en al menos una década, anunció el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Matthew Albence.

Press conference today with @ICEgov Acting Director Matt Albence @ 2:00 p.m., at the HSI office in Pearl, MS, to announce the results of the execution of federal search warrants by @DHSgov HSI special agents today at multiple locations across the state of Mississippi @USAttorneys pic.twitter.com/tJYrVXtLAx