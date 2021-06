“Refugio” de migrantes

Kamala suaviza su fuerte advertencia al Triángulo Norte

WASHINGTON (EFE y AP).— La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, matizó ayer el duro mensaje que envió a los posibles migrantes durante su viaje de esta semana a Guatemala y México, al asegurar que está “comprometida” con garantizar que su país sea un “refugio” para quienes buscan asilo.

“Permítame ser muy clara. Estoy comprometida con garantizar que Estados Unidos proporcione un refugio seguro para quienes buscan asilo. Punto”, subrayó la funcionaria en una entrevista exclusiva con EFE tras regresar de su primer viaje internacional.

Kamala Harris reaccionó así a las críticas que ha recibido de su propio partido esta semana, incluido de la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, por haber exhortado a los habitantes del Triángulo Norte de Centroamérica a que “no vengan” a Estados Unidos.

Ese mensaje, que fue acompañado de una advertencia de que se les expulsaría si llegaban a la frontera, generó alarma entre políticos y expertos en derechos humanos, quienes recordaron que Estados Unidos tiene un compromiso bajo sus propias leyes y las internacionales de tramitar las peticiones de asilo de quienes llegan a su territorio.

En su conversación telefónica con EFE, defendió además que su gobierno quiere “expandir las vías legales para la inmigración” a Estados Unidos, y por eso presiona al Congreso para que apruebe una reforma migratoria.

“También estamos reconstruyendo nuestro sistema migratorio, deteriorado bajo la última administración, pero además debemos hacer frente a las causas de raíz de la migración, y por eso viajé a Guatemala y a México”, afirmó. La vicepresidenta no ahondó en las contradicciones entre su mensaje sobre un Estados Unidos acogedor y otro al que los indocumentados no deberían venir, y recordó que su misión es la diplomática con los países vecinos, no la gestión de la frontera con México.

También alegó que el gobierno que encabeza junto al presidente Joe Biden no está “ignorando” a Honduras y El Salvador, dos países que ella no incluyó en su gira de esta semana, pero reconoció que esas naciones tienen “problemas” de corrupción.

En Miami, una docena de países, bancos multilaterales, organizaciones internacionales y del sector privado, prometieron ayer redoblar sus esfuerzos y contribuir con cerca de 110 millones de dólares para atacar las causas que han forzado a más de un millón de migrantes a desplazarse o huir de Centroamérica a México y Estados Unidos.

El anuncio tuvo lugar al finalizar un evento de solidaridad para los desplazados y las comunidades que los acogen y fue organizado por el gobierno de España en su carácter de presidente del MIRPS, como se le conoce al Marco Integral para la Protección y Soluciones al desplazamiento forzado en la región, auspiciado por la Organización de Estados Americanos.

“Podemos sentirnos satisfechos por haber superado ampliamente los 55 millones de dólares que nos habíamos fijado como objetivo para este encuentro”, expresó Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores de España, al anunciar la contribución de más de 110 millones de dólares.

Papa Centroamérica

En Ciudad del Vaticano, el papa Francisco abogó por los migrantes de Centroamérica.

Compromiso regional

El Pontífice pidió “un compromiso regional común, sólido y coordinado” ante el drama del fenómeno migratorio que se vive en Centroamérica.

Mensaje

Francisco realizó este llamamiento en un mensaje enviado a los participantes en el Evento de Solidaridad, promovido con ocasión del 30o. aniversario del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), en el que la Santa Sede participa como Observador extra-regional.